Alle 15 in campo anche la Fiorentina Femminile: le formazioni della sfida alla Ternana

La Fiorentina Femminile si prepara a scendere in campo per la sfida contro la Ternana, valida per la sesta giornata di campionato. Le viola saranno ospiti delle umbre allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni, in una gara che mette in palio punti importanti per entrambe: le due formazioni sono infatti appaiate a quota 7 punti e puntano a conquistare un successo per avvicinarsi alla zona Champions. Calcio d’inizio alle ore 15:00: segui il live della partita.

Le formazioni ufficiali:

TERNANA (4-3-3): Ciccioli; Pacioni, Peruzzo, Pastrenge, Hornemann, Lazaro Torres, Strode, Petrara, Testa, Massimino, Soares Martins Cintia. A disposizione: Steen Kelly, Gomes Farias, Toniolo, Ciccotti, Labate, Quazzico, Regazzoli, Yang, Breitner. Allenatore: Defendi Marino.

FIORENTINA (3-4-3): Fiskerstrand; Filangeri, Bergsvand, Van Der Zanden; Bredgaard, Tryggvadottir, Cortes, Johansen; Severini, Hurtig, Omarsdottir. A disposizione: Bettineschi, Bartalini, Woldvik, Chacon, Lombardi, Snerle, Orsi, Cherubini, Cerrato. Allenatore: Pinones-Arce Pablo Jesus.