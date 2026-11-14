Severini: "Orgogliose di questa vittoria, obiettivo è la Champions"

La centrocampista della Fiorentina Femminile Emma Severini nel post gara con la Lazio ha così commentato la vittoria delle viola per 2-1: "Sapevamo l'importanza della gara odierna, di questa vittoria siamo molto orgogliose, siamo ora al terzo posto che è il nostro obiettivo e in vista del Como era molto importante proseguire su questa linea".

Poi prosegue: "La Lazio aveva bisogno di punti come noi, siamo state però brave a gestire la pressione che ci separava dai tre punti: dopo il pareggio loro abbiamo avuto un attimo di sbandamento, ma ci siamo subito riprese. Anche se dobbiamo imparare a essere più ciniche".

Nel prossimo turno uno scontro diretto per il terzo posto: "Con il Como sarà una bella gara, stanno facendo bene e sono una rosa di esperienza, ma ci servono i tre punti per la Champions. E li vogliamo".