La Toscana delle donne, Alice Tortelli tra le premiate: il 13 novembre l'evento dedicato allo sport femminile

Raccontare le storie, i traguardi e il valore dello sport femminile, con uno sguardo rivolto anche al tema della parità. È questo l'obiettivo dell'appuntamento "Ogni donna, una campionessa. La parità scende in campo, storie di sport e femminilità", in programma venerdì 13 novembre alle ore 15 presso la Piscina Bellariva di Firenze, nell'ambito della manifestazione "La Toscana delle donne – Donne e sport". Nel corso del pomeriggio, oltre al convegno, è prevista anche la consegna del Premio "Donna di Sport" 2026.

Tra le protagoniste della giornata ci sarà anche Alice Tortelli, calciatrice dell'ACF Fiorentina, inserita nella categoria delle atlete nazionali e premiata per il suo percorso sportivo. Insieme a lei riceveranno il riconoscimento Linda Caponi, campionessa europea di nuoto, e Pasindi Sewmini, atleta della nazionale di cricket e capitana della Lucca Phoenix. Il programma prevede inoltre gli interventi istituzionali dell'assessora regionale Cristina Manetti e del presidente del CONI Toscana Simone Cardullo, oltre alla presentazione di alcuni dati a cura della Scuola Regionale dello Sport.

A seguire, il panel "Donne di sport: esperienze", moderato dalla giornalista de La Gazzetta dello Sport Alessandra Gozzini, con la partecipazione, tra le altre, dell'ex pallavolista e telecronista Rai Giulia Pisani, dell'azzurra paralimpica di sitting volley Giulia Aringhieri e dell'ex nazionale di pallanuoto Elena Gigli. Nel corso della cerimonia saranno premiate anche atlete, tecniche e veterane di diverse discipline, a testimonianza del contributo femminile allo sport toscano.