La Fiorentina Femminile ritrova vittoria e sorriso: 4-0 in trasferta contro la Ternana

La Fiorentina Women ritrova la vittoria e lo fa con un netto 4-0 sul campo della Ternana Women. Al ‘Gubbiotti’ di Narni, nella gara valida per la sesta giornata di Serie A Women, le viola indirizzano il match già nel primo tempo, per poi completare il poker nella ripresa.

L’avvio è subito favorevole alle toscane, con Van der Zanden che al 3’ colpisce il palo. Dopo alcune occasioni da entrambe le parti, al 27’ è Hurtig a sbloccare il risultato con una conclusione da centro area. Il raddoppio arriva al 40’: Bredgaard si inventa una splendida rete dalla distanza su punizione battuta da Cortés, spedendo il pallone sotto la traversa. Nella ripresa la Fiorentina continua a spingere e al 61’ Hurtig firma la doppietta personale, portando il risultato sullo 0-3. La Ternana prova a reagire, ma Fiskerstrand si fa trovare pronta sulle conclusioni avversarie. In pieno recupero, al 90’, Cerrato chiude definitivamente i conti su assist di Cherubini, fissando il risultato sul definitivo 0-4.