A Parma la sosta è fatale anche all'allenatore del femminile: esonerato Valenti
Rivoluzione tecnica al Parma, non solo per quanto riguarda la prima squadra ducale con l'avvicendamento tra Carlos Cuesta (esonerato) e Alberto Gilardino arrivato durante le soste per le Nazionali, ma anche nel comparto femminile. Approfittando anche in questo caso della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali femminili, arriva infatti l'esonero di Giovanni Valenti e del suo staff. Ecco l'annuncio del club:
"Parma Calcio 1913 comunica che, nella giornata di oggi, l’allenatore della prima squadra femminile Giovanni Valenti è stato sollevato dall’incarico, assieme al suo staff. Nelle prossime ore verranno comunicati aggiornamenti in merito alla nuova guida tecnica.
Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e la direzione sportiva dell’area Women ringraziano Giovanni Valenti e il suo staff per il prezioso lavoro svolto e rivolgono a loro il più sincero augurio per un futuro umano e professionale ricco di successi e soddisfazioni".
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