Il ct Soncin: "Vogliamo portare tutti al Mondiale, un sogno giocarlo in Brasile"
FirenzeViola.it
Conclusa l'ottava giornata di serie A femminile, il campionato si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. A Sport Week, allegato della Gazzetta dello Sport, il ct dell'Italia, l'ex calciatore viola Andrea Soncin, ha così parlato: "Dobbiamo provare ad alzare sempre di più il livello del prodotto, anche nella creazione di infrastrutture che possano rendere lo spettacolo più coinvolgente. Sappiamo bene che i nostri risultati possono accendere ancora di più i fari su tutto il movimento, però poi servono visione e progettualità. E ora vogliamo portare tutti al Mondiale. E nei sogni di tutte noi andare a giocare questo torneo in un paese iconico come il Brasile".
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Un filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Vareladi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Un filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Copertina
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
Luca CalamaiUn grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan e Falcone sono buone idee. Fagioli in bilico
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com