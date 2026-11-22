Il ct Soncin: "Vogliamo portare tutti al Mondiale, un sogno giocarlo in Brasile"

Conclusa l'ottava giornata di serie A femminile, il campionato si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. A Sport Week, allegato della Gazzetta dello Sport, il ct dell'Italia, l'ex calciatore viola Andrea Soncin, ha così parlato: "Dobbiamo provare ad alzare sempre di più il livello del prodotto, anche nella creazione di infrastrutture che possano rendere lo spettacolo più coinvolgente. Sappiamo bene che i nostri risultati possono accendere ancora di più i fari su tutto il movimento, però poi servono visione e progettualità. E ora vogliamo portare tutti al Mondiale. E nei sogni di tutte noi andare a giocare questo torneo in un paese iconico come il Brasile".