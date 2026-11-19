Italia Femminile, mercoledì l'U23 si raduna a Coverciano: ci sono due viola

Poco più di un mese dopo la vittoria in casa del Belgio e lo spettacolare pareggio con la Francia, la Nazionale Under 23 Femminile è pronta a tornare in campo per i test con Portogallo e Norvegia, in programma rispettivamente lunedì 30 novembre alle ore 14.30 a Coverciano (diretta su Vivo Azzurro TV) e venerdì 4 novembre alle 18.00 a Sandnes.

Per il secondo raduno della stagione - che vedrà il debutto di Daniela Sabatino nella veste di capo delegazione - il tecnico Tatiana Zorri ha convocato 24 calciatrici, che si ritroveranno mercoledì 25 novembre nel Centro Tecnico Federale per iniziare la preparazione. L'obiettivo delle Azzurrine è quello di dare seguito alle brillanti prestazioni fornite a ottobre, una doppia rimonta che ha permesso alla squadra di superare 2-1 la selezione belga (reti di Cavallin e Zanoli) e bloccare sul 3-3 le Bleues (doppietta di Della Peruta e gol di Massimino).

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Elena Belli (Inter), Erica Di Nallo (Vicenza);

Difensori: Noemi Battilana (Cesena), Sara Caiazzo (Sassuolo), Alessia Carcassi (Napoli Women), Lidia Consolini (Lazio), Azzurra Gallo (Toulouse), Michela Giodano (Napoli Women), Marika Massimino (Ternana Women), Carola Zannini (Lazio), Martina Zanoli (Lazio);

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Maya Cherubini (Fiorentina), Paola Fadda (Sassuolo), Elisa Pfattner (Austria Vienna), Manuela Sciabica (Lazio), Marta Zamboni (Como Women);

Attaccanti: Veronica Bernardi (Como Women), Cecilia Cavallin (Parma), Alice Corelli (Roma), Victoria Della Peruta (Feyenoord), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Monica Renzotti (Milan).