La Fiorentina Femminile batte 4-3 il Como 1907 ed è terza in classifica

Grande vittoria per la Fiorentina Femminile, che supera il Como 1907 con un pirotecnico 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni e gol. Le ragazze guidate da Pinones-Arce conquistano tre punti importanti davanti al proprio pubblico, riuscendo a imporsi sulle avversarie lombarde in una sfida combattuta fino all'ultimo minuto. A sbloccare il risultato è il Como 1907, che passa in vantaggio al 6' con Wullaert. Al 33' arriva anche il raddoppio firmato dall'ex viola Bonfantini, ma la Fiorentina reagisce e accorcia le distanze al 39' grazie a Omarsdottir.

Il secondo tempo e la classifica

Nella ripresa le viola completano la rimonta: al 46' Johansen trova il gol del pareggio, mentre al 53' è ancora Omarsdottir a firmare la sua doppietta personale, portando avanti le padrone di casa. Al 74' Hurtig cala il poker e sembra mettere al sicuro il risultato. Il Como 1907, però, non si arrende e al 93' trova la terza rete con Wullaert, che trasforma un calcio di rigore. Nonostante il tentativo finale delle lombarde, la Fiorentina riesce a conservare il vantaggio e a portare a casa una vittoria preziosa. Grazie a questo successo, la formazione viola sale a quota 16 punti e conquista il terzo posto in classifica superando proprio le avversarie di oggi.