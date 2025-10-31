Martina Toniolo, il report della Fiorentina: "Intervento al polpaccio riuscito"

La Fiorentina Femminile ha pubblicato una nota ufficiale con il punto sulle condizioni della calciatrice Martina Toniolo, sottoposta a intervento: “ACF Fiorentina informa che la calciatrice Martina Toniolo è stata sottoposta ad un trattamento mininvasivo programmato per un emangioma del polpaccio destro. L’intervento è riuscito e il decorso post-operatorio è regolare. La giocatrice seguirà un breve periodo di riposo con progressivo ritorno agli allenamenti sotto supervisione dello staff medico. Ti aspettiamo presto in campo Martina!”.