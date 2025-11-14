Lombardi su Piñones-Arce: "Non guarda l'età, se meriti di giocare, giochi"

Emma Lombardi, esterno classe 2007 della Fiorentina Femminile e della Nazionale U19, che a soli 18 anni ha già raccolto due maglie da titolare consecutive con i viola, nei due successi viola contro Sassuolo e Roma, e dopo la prima partita e l'esordio da titolare è entrata subito nella Top 11 di giornata. La giovane viola, dopo la partita con la Nazionale U19 contro la Polonia, ha parlato del suo avvio sul sito ufficiale della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, ecco le sue parole sulla Fiorentina Femminile e sui suoi primi passi nel mondo dei grandi: “Non mi aspettavo di partire dall’inizio nelle ultime gare, e ancora meno di rientrare nella Top 11: è stato molto emozionante. Mister Piñones-Arce a volte è severo ma molto bravo e soprattutto non guarda l’età: guarda quello che fai. A me chiede di uscire dalla zona di comfort, di provare anche le cose difficili, e questo mi stimola tantissimo. In squadra gioca tanto anche la mia coetanea, Maya Cherubini. È un segnale chiaro: se meriti, giochi”. L'esterno viola ha poi aggiunto sulla ambiente dello spogliatoio viola: “Mi trovo benissimo: il gruppo è unito, tranquillo, tutte provano ad aiutarmi.

Ci sono tante straniere e per me è positivo: mi costringono a parlare inglese. Mi sento proprio scarsa, però mi sforzo e sto migliorando”. Ha poi coluso dicendo: “Non mi sento arrivata, anzi. Però ho capito che posso fare la calciatrice professionista, e che dipende solo da me. Non sono una che parla molto: devo lavorare e dimostrare con i fatti che sono pronta”.