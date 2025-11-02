Le viola vincono a Sassuolo: Janogy regala il secondo posto alla Fiorentina

La Fiorentina Femminile si impone sul campo del Sassuolo. Finisce 1-0 per le viola nella gara della domenica pomeriggio, grazie alla rete di Janogy. Le ragazze di Pinores-Arce salgono così al secondo posto in classifica.