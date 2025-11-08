La Fiorentina femminile sorride: seconda da sola dopo Milan-Juventus 2-1
La Fiorentina femminile può sorridere non solo per il 5-2 arrivato ieri sera contro la capolista Roma, ma anche per i risultati di questo sabato di Serie A. Con la sconfitta della Juventus contro il Milan infatti, le viola restano seconde da sole in classifica, in attesa che domani la sorpresa Napoli giochi contro la Lazio fuori casa. Questi i risultati di giornata e il recap.
SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA
Già giocate
Fiorentina-Roma 4-2
5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F) -
Inter-Sassuolo 2-2
8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)
Milan-Juventus 2-1
20' Ijeh (M), 45'+1 Girelli (J), 65' Dompig (M)
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women
Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women
Ore 20:30 - Genoa-Parma
Classifica - Roma 12*, Fiorentina 10*, Milan 9*, Napoli Women 7, Juventus 7*, Lazio 6, Como Women 6, Inter 6*, Parma 5, Sassuolo 5*, Genoa 3, Ternana Women 0
* una gara in più - continua su:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati