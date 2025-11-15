La Fiorentina femminile manca il 1° posto momentaneo, la classifica

La Fiorentina femminile ha fallito un'occasione ghiottissima per puntare alla vetta, regalarsi il primo posto momentaneo e mettere pressione alla Roma capolista, battuta al Viola Park nella scorsa giornata. Ma le ragazze di Pinones-Arce hanno sbattuto 1-1 sul Parma in un campo piovoso e con nebbia che non ha aiutato le viola ad esprimere il proprio gioco. La rete di Severini su rigore è stata pareggiata dopo poco e la Fiorentina non è riuscita a trovare i 3 punti e ne ha portato a casa solo uno, accorciando sulla Roma che però domani potrebbe riguadagnare punti. Questa la classifica momentanea anche a fronte della sconfitta del Milan terzo che può far sorridere le viola anche se il Como con quei 3 punti è salito sopra le viola:

Classifica - Roma 12, Como 12*, Fiorentina 11*, Milan 9*, Napoli Women 7, Juventus 7, Lazio 7, Genoa 6, Inter 6, Parma 6*, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*

* una gara in più