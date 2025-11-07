La Fiorentina femminile è avanti 1-0 sulla Roma capolista dopo il 1° tempo

Fiorentina femminile in vantaggio per 1-0 sulla Roma dopo i primi 45 minuti della sfida di Serie A che può regalare alle ragazze di Pinones-Arce un grande risultato visto che le giallorosse sono nettamente prime in campionato e le viola inseguono al secondo tempo. Nella prima frazione decide fin qui una rete arrivata dopo pochi minuti da parte di Omarsdottir, con la Roma che è rimasta in 10 dopo appena 22 minuti per l'espulsione di Heatley. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina Femminile (4-3-3): Fiskerstrand; Janogy, Bredgaard, Lombardi, Snerle; Orsi, Severini, Van der Zanden; Cherubini, Faerge, Omarsdottir.

A disp.: Woldvik, Johansen, Bonfanti, Longo, Hurting, Wijnants, Della Peruta, Bettineschi, Cetinja, Tryggvadottir. Allenatore: Pablo Pinones-Arce

Roma (4-3-3): Lukasova; Thøgersen, Heatley, Valdezate, Veje; Giugliano, Greggi, Kuhl; Dragoni, Haavi, Viens.

A disp.: Balde, Soggiu, Di Guglielmo, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Rieke, Galli, Pierkarska. Allenatore: Luca Rossettini