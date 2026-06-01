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La Fiorentina annuncia la cessione di Della Peruta: passa al Feyenoord

La Fiorentina annuncia la cessione di Della Peruta: passa al Feyenoord
Oggi alle 12:10Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina, tramite i suoi canali social, ha annunciato la cessione di Victoria Della Peruta al Feyenoord. L'attaccante statunitense, classe 2004, passa a titolo definitivo alle olandesi e chiude la sua avventura in riva all'Arno con dieci presenze complessive.

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