Dagli inviati Serie A Women, la presidente Cappelletti: "Pronta a lavorare con il nuovo corso della Figc"

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La presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, ha parlato a margine dell'evento celebrativo della stagione, "Athora Game On – All Stars Night". Queste le sue parole: "Questa sera è stata la dimostrazione dell'avanzamento della progettualità e dello sviluppo nel nostro calcio italiano. La strada da fare è ancora importante ma i passi successivi per arrivare allo standard internazionale e alle leghe davanti a noi è arrivare alla sostenibilità economica, avere più visibilità e pensare alle infrastrutture, ma sono tutti obbiettivi che abbiamo già sul tavolo".

Come si può sopperire alla mancanza dei broadcaster? "Io penso che si stia aprendo il mercato, si inizia a capire l'importanza del calcio femminile e quanta potenzialità ha. Ci vorrà ancora pazienza ma penso che raggiungeremo risultati importanti e neanche troppo lontano nel tempo".

Sul futuro presidente della FIGC: "Sono pronta a lavorare con il prossimo presidente federale. Sia Abete che Malagò hanno la volontà di sviluppare il calcio femminile e raggiungere obbiettivi sempre più ambiziosi. Aspettiamo il 22 giugno e poi ci rimetteremo in moto insieme al nuovo presidente ringraziando il presidente Gravina per il lavoro fatto insieme".