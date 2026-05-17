Dagli inviati Pinones Arce: "Ripartiremo con scelte difficili ma anche con tante giovani forti"

vedi letture

A fine gara il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha parlato ai media presenti facendo un bilancio della stagione "Peccato per il terzo posto? Non so se peccato è la parola giusta perché siamo in crescita, ci sono tante giocatrici che stanno crescendo, abbiamo avuto difficoltà è vero, soprattutto a gennaio è stato un mese molto difficile per noi ma abbiamo finito bene ed io ho fiducia nel futuro, siamo sulla strada giusta".

Tante giovani in prima squadra? "Il direttore sportivo ha fatto un ottimo lavoro, non lo dico perché è vicino a me, abbiamo un settore giovanile molto forte. Sono andato a vedere almeno una partita di tutte le squadre e ci sono giocatrici forti che tra qualche anno arrivanno in prima squadra. Devo fare i complimenti a tutti gli staff che stanno facendo un buon lavoro. Credo sia importante lavorare vicino a loro e credo molto nella società che punta tanto nel settore giovanile perché a me piace lavorare con le giovani".

Cosa penserà in vacanza? "Prima andremo a smaltire questa stagione andando a cena con lo staff, poi abbiamo iniziato a parlare con il direttore e dovremo fare un altro step andando più forte. Nel calcio vanno prese scelte difficili e le prenderemo sempre per il bene della Fiorentina".

Rivoluzione dunque? "Io apprezzo molto il settore giovanile e apprezzo il lavoro che stanno facendo, poi l'obiettivo è portare avanti il nostro progetto e qui non ci dobbiamo accontentare. Anche quest'anno eravamo partiti con altri pensieri chiudendo al quarto psoto che forse è il più brutto (ride, ndr, perché a ridosso dell'Europa) ma non dobbiamo guardare al passato ma andare avanti".