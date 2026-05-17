Viola Bartalini: "Non mi aspettavo l'esordio, con una vittoria è ancora meglio"
Durante la gara Fiorentina Femminile-Lazio, vinta per 2-1 dalle viola, ha esordito Viola Bartalini, in porta dal 58' al posto di Fiskerstraand che a fine gara confessa al sito ufficiale: "Non me lo aspettavo e con una vittoria è ancora migliore. Sono contenta per la vittoria anche se mi dispiace per il gol (all'89' e dunque inutile ai fini del risultato, ndr) ma sono tanto emozionata. E' andata comunque bene e sono contenta di aver contribuito alla vittoria, la stagione è iniziata bene e finita al meglio per me".
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