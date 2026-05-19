Giovedì la conferenza di fine stagione Femminile: parola a Ferrari, Pinones Arce e Mazzoncini

Giovedì la conferenza di fine stagione Femminile: parola a Ferrari, Pinones Arce e MazzonciniFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:05Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Giovedì pomeriggio, ore 12, presso il Viola Park, si terrà la conferenza stampa di fine stagione della Fiorentina Femminile. Ad annunciarlo è lo stesso club viola, con la seguente nota diffusa sul suo sito ufficiale: 

"ACF Fiorentina comunica che giovedì 21 maggio alle ore 12:00 al Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di fine stagione e proiezione per il futuro dell'Area Femminile. All'incontro saranno presenti il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo dell'Area Women Simone Mazzoncini e l'allenatore della Prima Squadra Mister Pablo Pinones Arce. Sarà possibile accedere alla conferenza mostrando il tesserino ODG o, se sprovvisti, previa richiesta all'Ufficio Stampa".