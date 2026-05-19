Giovedì la conferenza di fine stagione Femminile: parola a Ferrari, Pinones Arce e Mazzoncini
FirenzeViola.it
Giovedì pomeriggio, ore 12, presso il Viola Park, si terrà la conferenza stampa di fine stagione della Fiorentina Femminile. Ad annunciarlo è lo stesso club viola, con la seguente nota diffusa sul suo sito ufficiale:
"ACF Fiorentina comunica che giovedì 21 maggio alle ore 12:00 al Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di fine stagione e proiezione per il futuro dell'Area Femminile. All'incontro saranno presenti il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo dell'Area Women Simone Mazzoncini e l'allenatore della Prima Squadra Mister Pablo Pinones Arce. Sarà possibile accedere alla conferenza mostrando il tesserino ODG o, se sprovvisti, previa richiesta all'Ufficio Stampa".
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Paratici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curvadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Copertina
FirenzeViolaNelle tasche Vlahovic, nella testa i Mondiali: Pongracic e un'estate che può riportarlo ai 'suoi' livelli
FirenzeViolaViola in Prestito: Beltran salvo, Moreno si gioca tutto all'ultima. Stasera semifinale playoff per Lucchesi
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
Tommaso LoretoViola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tutti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com