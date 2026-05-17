Alle 18 in campo Fiorentina-Lazio femminile. Le formazioni ufficiali

Alle 18 in campo Fiorentina-Lazio femminile. Le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
Oggi alle 17:45Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle 18 scende in campo la Fiorentina femminile contro la Lazio al Viola Park. Queste le formazioni ufficiali della sfida

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Lombardi; Tryggvadottir, Severini, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Eiriksdottir.

A disp.: Woldvik, Johansen, Bonfantini, Tortelli, Wijnants, Toniolo, Snerle, Orsi, Bettineschi, Mailia, Bartalini, Curmark.

All.: Pablo Pinones Arce

LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disp.: Karresmaa, Bacic, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata.

All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello)

Assistenti: Davide Fenzi - Alberto Callovi

IV ufficiale: Marco Stanzani

Operatore F.V.S.: Simone Iuliano