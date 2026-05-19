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Fiorentina Femminile, Cherubini e Lombardi nella top 11 delle U23 di Serie A
Nel corso dell'evento "Athora Game On - All Stars Night", che si è tenuto ieri sera a Roma e che ha celebrato la stagione della Serie A Women, due calciatrici della Fiorentina Femminile di Pinones Arce, ossia Maya Cherubini, giovanissima centrocampista classe 2007, e Emma Lombardi, difensore anche lei classe 2007, sono state premiate e inserite nella top 11 delle migliori giocatrici U23 della stagione. Queste di seguito le immagini delle due giocatrici con i rispettivi premi dopo la premiazione:
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