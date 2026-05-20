Rinnovo pesante in casa Fiorentina Femminile: Faerge ha firmato fino al 2028

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Rinnovo di contratto importante in casa Fiorentina Femminile. Tramite una nota, il club viola ha annunciato il prolungamento del difensore Emma Faerge. Ecco il comunicato della società viola:

"CF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Faerge fino al 30 Giugno 2028. In Viola dal 2023, la danese ha giocato più di 80 partite con la nostra maglia sui campi di tutta Italia ed Europa. Punto fisso della Nazionale di Copenhagen, Emma proseguirà la sua carriera con il Viola della Fiorentina. Il suo commento dopo la firma: "Sono felice di aver rinnovato con la fiorentina. Sento la fiducia della Famiglia Commisso e della dirigenza e voglio ringraziarli per l'opportunità offerta. Proseguire qui significa poter crescere tanto. Il club ha un grande potenziale e credo molto nel progetto che stiamo portando avanti. La Fiorentina per me significa molto e ha avuto un enorme impatto sulla mia crescita, sia come calciatrice che come persona. Sono convita che proseguire a Firenze potrà farmi migliorare ancora, e credo davvero che questo sia solo l'inizio. Forza Viola".