L'Italia Femminile vola in Florida: Bonfantini unica viola tra le convocate
Lo straordinario 2025 della Nazionale di Andrea Soncin terminerà con una doppia amichevole contro gli Stati Uniti, la Nazionale Femminile più titolata al mondo, dopo che la United States Soccer Federation ha invitato, a testimonianza dell'ottimo percorso delle ragazze guidate da Soncin, l'Italia in occasione del quarantesimo anniversario dell'associazione. Le due partite di disputeranno il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale in Florida.
Ecco le convocate:
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan)
Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus)
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus)
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).
