Janogy divora il gol, Fiorentina Femminile al 45' ancora sullo 0-0 a Parma

Finisce 0-0 il primo tempo di Parma-Fiorentina Femminile. Gara avara di emozioni anche se le viola hanno avuto qualche buon pallone per far male alla squadra di casa. In particolare quasi alla mezzora Janogy si divora un gol da buona posizione centrale in area, spedendo il pallone fuori. Occasioni, ma meno nette, per Hurtig e Snerle mentre le ducali si sono fatte sotto solo con Benedetti ma Faerge ha anticipato.