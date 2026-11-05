Fiorentina Femminile, il Viola Club Stelle Viola tuona: "Serve un'inversione di rotta"

Il momento delicato attraversato dalla Fiorentina Femminile, reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus, ha spinto il Viola Club Stelle Viola a prendere posizione pubblicamente. Attraverso un comunicato, i tifosi hanno manifestato il proprio malcontento per i risultati e la gestione tecnica della squadra, chiedendo alla società interventi immediati. Non manca, però, il sostegno alle calciatrici, ribadito con forza in un messaggio che sottolinea la vicinanza alla maglia viola: "Alla luce dei recenti risultati e prestazioni della Fiorentina femminile, il nostro Club a nome del Direttivo e dei propri soci, esprime il proprio totale disappunto nei confronti dell’attuale gestione tecnica e di chi prende le decisioni in merito, che hanno portato a questa situazione.

Non possiamo restare in silenzio di fronte ad un percorso che non rispecchia le ambizioni, la storia e la dignità della maglia viola. Chiediamo alla Dirigenza un’inversione di rotta immediata e decisioni importanti e chiare, nel rispetto della nostra tifoseria. Contestualmente rinnoviamo la totale fiducia ed il sostegno alle nostre ragazze che, onorano in ogni partita, la nostra maglia".