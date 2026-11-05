Paratici cerca un centrocampista di esperienza. Il Corriere Fiorentino: "Lo chiedeva già Grosso"

Trovare il giusto equilibrio tra spinta offensiva e solidità resta una delle priorità della Fiorentina. Nonostante il mercato estivo abbia contribuito a delineare un’identità di gioco basata sul possesso palla e su un 4-2-3-1 a forte vocazione offensiva, Vanoli ha deciso di puntare su Brescianini per garantire maggiore copertura. Una scelta che evidenzia quanto il percorso di cambiamento sia ancora in corso.

Resta infatti irrisolta una carenza che la campagna acquisti non è riuscita a colmare, già sottolineata in precedenza anche da Grosso, che avrebbe voluto un profilo tra Hojbjerg, Matic e Torreira. Una situazione che costringerà Vanoli a trovare soluzioni interne almeno fino a gennaio. Paratici, secondo il Corriere Fiorentino, è già al lavoro per individuare un centrocampista capace di garantire qualità e copertura in entrambe le fasi, ma resta da capire quale soluzione potrà rappresentare la svolta tattica più efficace.