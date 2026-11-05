Infermeria viola, il punto del Corriere dello Sport: "Ranieri in ripresa, Atta punta la Juve"

Infermeria viola, il punto del Corriere dello Sport: "Ranieri in ripresa, Atta punta la Juve"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:00Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina tornerà in campo questa mattina alle 11 al Viola Park, dove inizierà la preparazione in vista del match con la Juventus. Nel corso della seduta verranno valutate anche le condizioni dei singoli: attenzione soprattutto a Luca Ranieri, in ripresa dal problema al nervo del piede. Da verificare anche i progressi di Arthur Atta, tornato ad allenarsi sul terreno di gioco e fiducioso di poter rientrare per domenica o dopo la pausa. Dovrà invece attendere ancora Marin Pongracic, per il quale serviranno alcune settimane. Lo riporta il Corriere dello Sport.