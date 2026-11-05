Per la società Oulai può valere 60 milioni. La Gazzetta dello Sport: "Tocca a Vanoli crescerlo"

Inao Oulai, riporta stamani la Gazzetta dello Sport, è stato acquistato con la prospettiva di diventare, nel giro di una o due stagioni, un talento di livello internazionale, capace di raggiungere una valutazione tra i 50 e i 60 milioni. Il suo percorso, però, dovrà essere accompagnato senza accelerazioni, lasciandogli il tempo necessario per crescere. Le qualità non mancano, ma il classe 2006 ivoriano, non provenendo da uno dei cinque principali campionati europei, ha bisogno di maturare sotto ogni aspetto. Nonostante l'esperienza già vissuta al Mondiale, per affermarsi tra i migliori giocatori del panorama europeo dovrà compiere ulteriori progressi.

Un principio ribadito più volte da Paolo Vanoli, chiamato a guidarne lo sviluppo e a valorizzare un giocatore arrivato in estate dopo aver superato la concorrenza di diversi club. La sua situazione rappresenta un esempio della strategia societaria: investire sui giovani e accompagnarli verso l'eccellenza attraverso il lavoro quotidiano al Viola Park. Anche i gol messi a segno dai ragazzi del settore giovanile diventano così motivo di soddisfazione per il club e i suoi dirigenti.