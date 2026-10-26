Fiorentina Femminile, tris di successi per le giovanili: si sblocca la Primavera
Fine settimana di vittorie per le giovanili nazionali della Fiorentina Femminile, tutte a segno contro il Verona nella quinta giornata di campionato. Si sblocca la Primavera, che conquista il primo successo stagionale imponendosi 4-0 in trasferta grazie alle reti di Crotti, Miraldi e Pieri, oltre a un’autorete. Dopo quattro giornate senza vittorie, le viola salgono così a quota 4 punti.
Sorride anche l’Under 17, vittoriosa in casa per 4-1 sulle scaligere: a firmare il successo sono Gessini, Siffredi, Rubino e Lodi. Un risultato che porta le gigliate a 12 punti in classifica. Stesso punteggio per l’Under 15, che davanti al proprio pubblico supera il Verona 4-1, trascinata dalla tripletta di Gori e dal gol di Canori. Le giovani viola avanzano così a quota 11 punti.
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