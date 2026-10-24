Ottobre rosa, anche le calciatrici viola in piazza per la prevenzione oncologica

Ottobre rosa, anche le calciatrici viola in piazza per la prevenzione oncologicaFirenzeViola.it
Ieri alle 19:20Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile partecipa all'iniziativa del comune di Bagno A Ripoli che per un giorno si è colorata di rosa, per focalizzare l’attenzione sulla prevenzione oncologica. Le calciatrici Maya Cherubini ed Emma Lombardi con un fiocco rosa disegnato sul viso hanno infatti partecipato alla camminata dalla piazza di Bagno a Ripoli all'ospedale di Santa Maria Annunziata introdotta dal sindaco della cittadina Francesco Pignotti.

Il tutto rientra nell'Ottobre Rosa, campagna regionale della Toscana di prevenzione del tumore al seno.