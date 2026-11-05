Paratici seguiva da tempo Njie. Repubblica svela i retroscena sull'arrivo dello svedese

Questa mattina la Repubblica ha fatto un'analisi sul momento positivo che sta vivendo l'esterno della Fiorentina Alieu Njie. Il quotidiano ha tra l'altro anche svelato alcuni retroscena relativi al suo arrivo questa estate: "Come si è arrivati a puntare su questo ragazzo classe 2005 investendo una cifra non lontana dai 20 milioni di euro (riscatto che avverrà nei primi mesi del prossimo anno) che prima del suo approdo a Firenze aveva poco più di 600 minuti giocati in carriera nella nostra serie A con appena due presenze da titolare? Con un lavoro capillare fatto di relazioni, informazioni e fiuto. Niente viene lasciato al caso unendo caratteristiche tecniche, fisiche e comportamentali prima dell’affondo finale.

Tutto deve essere noto compreso l’etica del lavoro in campo e i comportamenti fuori tanto da prendere informazioni da addetti ai lavori, conoscenti e persino una ex fidanzata: trovando in generale solo pareri positivi. Sul piano tecnico poi, Paratici lo seguiva da anni e sfruttando i buoni rapporti con gli agenti e la parola data dal presidente del Torino Cairo, è riuscito a portare il ragazzo a Firenze malgrado tentativi in extremis di altre squadre, Crystal Palace su tutti. Adesso i viola hanno in mano una perla che, al pari di altri diamanti grezzi arrivati in estate, può far pensare a una Fiorentina con un futuro finalmente da protagonista".