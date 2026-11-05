FirenzeViola Pellegrino meglio di Kean: ad oggi l'affare sul mercato l'ha fatto la Fiorentina

Il confronto tra il passato e il presente dell'attacco della Fiorentina sorride ai viola: ad oggi i numeri di Pellegrino sono migliori di quelli avuti da Kean

La Fiorentina con Mateo Pellegrino ha fatto un upgrade in attacco rispetto a Moise Kean. Quanti di voi la scorsa estate avrebbero mai pensato di arrivare anche solo a pensare una cosa del genere? Perché si, l'attaccante argentino, per quanto ancora non si sia arrivati neanche ad un terzo della stagione, a fino ad ora fatto meglio nei numeri dell’ultimo Moise Kean visto a Firenze.

Numeri a confronto

L’attuale centravanti del Como, che ricordiamolo è ancora fermo per il solito problema alla tibia che lo ha tormentato nella seconda parte della scorsa stagione, nelle prime 10 giornate del campionato 2025/2026, ma anche contando i gironi di Conference League, aveva segnato in totale appena due gol, di cui uno solo su azione, quello al Franchi contro la Roma. Pellegrino invece, senza aver fatto nulla di trascendentale ed essendo stato altalenante in alcune prestazioni, è comunque attualmente a quota quattro reti segnate tra campionato, tre gol in questo caso contro Torino, Venezia e Sassuolo, e Coppa Italia, con la rete realizzata nel derby al Pisa.

Una scelta che sta fruttando

Dati alla mano, dunque, l’argentino, che non è stato esente da critiche fin qui da parte della tifoseria viola e non solo, ha praticamente doppiato i numeri sotto porta collezionati da Kean allo stesso punto della scorsa stagione. Ora certo, non è da così poche partite che si giudica il valore di un giocatore, soprattutto considerando che il vero Kean a Firenze lo abbiamo visto nella stagione 2024/2025 ed era trascinante e determinante anche al di là del feeling con la porta. Ma forse, oggi un po’ più di ieri, la scelta di sostituire Kean con Pellegrino (che poi in realtà il vero sostituto di Moise sarebbe dovuto essere Beto), guadagnandoci anche a livello economico, si sta rivelando più che sensata.