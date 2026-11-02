La Fiorentina Femminile cade contro la Juventus: non basta il gol di Severini
Si interrompe contro la Juventus il percorso positivo della Fiorentina Femminile, che non riesce a dare seguito al successo conquistato sul campo del Parma. Le bianconere si impongono grazie a una rete per tempo, indirizzando la gara già nella prima frazione con Redondo e mettendo al sicuro il risultato nella ripresa con Sylla.
Le viola provano a riaprire la partita soltanto nei minuti di recupero, quando Severini trova la via del gol, ma la rete arriva troppo tardi per cambiare l'esito dell'incontro. La formazione guidata da Pinones Arce resta così a quota 7 punti in classifica, mentre la Juventus, allenata da Isaac Guerrero, conquista tre punti preziosi e si porta a una sola lunghezza di distanza dalla squadra gigliata, salendo a quota 6.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati