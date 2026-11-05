Vanoli pensa al 4-2-3-1 contro la Juventus: per il Corriere dello Sport Gonçalves può tornare titolare

Per quanto riguarda la possibile formazione della Fiorentina in vista del match contro la Juventus di domenica, non è da escludere che Paolo Vanoli riproponga il 4-2-3-1, concedendo maggiore spazio a Pedro Gonçalves, che ha dimostrato di aver ritrovato una buona condizione fisica, magari con Mastantuono e Njie. A centrocampo dovrebbe dare ancora fiducia a Fagioli, mentre in difesa dovrebbe tornare la coppia di centrali composta da Dragusin e Viery. E sulla fascia destra Jimenez. Contro la Juve si va verso il sold out: 20.000 i biglietti venduti finora.

Buone notizie per Njie: prima chiamata dalla nazionale svedese. Lo riferisce il Corriere dello Sport.