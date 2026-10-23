Femminile, Van Der Zanden decisa: "A Parma dobbiamo imporci da subito"
La Femminile Femminile farà visita al Parma questo weekend in Serie A Women (calcio di inizio domenica ore 18.00). Sfida su un campo ostico da sempre, le padrone di casa sono in cerca di una vittoria per interrompere la striscia negativa mentre la squadra gigliata vuole il massimo bottino per rimanere in scia alle prime della classe. Ecco l'analisi verso la sfida del difensore olandese Ilse Van Der Zanden, perno della retroguardia viola ma già a segno in Serie A Women's Cup, affidata al sito ufficiale del club viola "Sono felice di essere ancora qui per la mia seconda stagione in questa Serie A.
Ho preso più confidenza con il campionato e sono convinta che come Fiorentina potremo fare molto meglio. La scorsa stagione abbiamo fatto un buon lavoro ma ora vogliamo di più: abbiamo acquisito una buona mentalità. La sfida di Parma di un anno fa? Arrivò un pareggio difficile da accettare, stavolta vogliamo qualcosa di diverso: dovremo prendere fin da subito in mano le redini del match".
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