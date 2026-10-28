Lunedì sera la Fiorentina Femminile ospita la Juventus: biglietti in vendita
Attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina annuncia la messa in vendita dei biglietti per la partita contro la Juventus Femminile, in programma lunedì sera al Viola Park. Un appuntamento importante per le ragazze di Pinones Arce (quarte in classifica attualmente), per il quale il club chiama a raccolta i tifosi con la seguente nota:
"Nuovo capitolo nella rivalità tra Fiorentina e Juventus! Questo lunedì alle ore 20.30 allo stadio Curva Fiesole Viola e bianconere si sfidano per la quinta giornata di Serie A Women.
Due squadre con ambizioni altissime e la volontà di scrivere con i proprio colori questa notte a Bagno a Ripoli: tutte le info biglietteria sono QUI e sarà possibile acquistare i tagliandi fino al calcio di inizio.
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