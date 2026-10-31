Fiorentina Femminile, Johansen: “Con la Juve voglia di rivalsa: possiamo vincere”

Fiducia e voglia di rivalsa per Oda Johansen alla vigilia della sfida contro la Juventus. Intervenuta ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina, la calciatrice viola ha raccontato la propria crescita nel campionato italiano e le sensazioni del gruppo in vista del confronto con le bianconere: “Ho acquisito molta fiducia e ora conosco meglio le squadre della Serie A, so come affrontarle. Siamo molto motivate in vista della partita contro la Juventus. È una squadra di valore, ma lo scorso anno avremmo dovuto vincere contro di loro.

Credo che tutto il gruppo abbia grande voglia di rivalsa, anche perché nella passata stagione ci hanno sottratto la possibilità di conquistare un posto in Champions League. Se giocheremo con fiducia e semplicità, sono convinta che avremo le possibilità di vincere”.