FirenzeViola Quella con la Juve è ancora la gara dell’anno? La rivalità divide le generazioni a RFV

Il sondaggio di “Buongiorno Firenze” racconta un sentimento che cambia con l’età: più forte tra i tifosi adulti, meno centrale per i giovani

La Juventus resta un’avversaria speciale, ma non per tutti allo stesso modo. A pochi giorni dalla sfida del Franchi contro i bianconeri, il sondaggio lanciato stamattina durante “Buongiorno Firenze”, su Radio FirenzeViola, ha interrogato gli ascoltatori sul peso attuale della rivalità: è ancora la più sentita? E quella con la Juve può essere tuttora considerata la partita dell’anno?

Tra messaggi e telefonate, il pubblico si è diviso, facendo però emergere una distinzione soprattutto generazionale. Il sentimento appare più radicato tra i tifosi più adulti, per i quali il confronto con i bianconeri conserva un valore che va oltre i punti in classifica. Tra i più giovani, invece, la rivalità sembra perdere parte della sua centralità, senza rappresentare necessariamente il momento più atteso della stagione.

Dal dibattito è emerso infatti come abbiano preso campo anche altre contrapposizioni: Roma, Napoli e Atalanta sono state indicate tra le avversarie capaci di accendere maggiormente il tifo delle nuove generazioni. Più si abbassa l’età, insomma, meno la Juventus sembra detenere l’esclusiva della rivalità. Il match del Franchi conserva il suo richiamo, ma il significato che gli viene attribuito cambia a seconda di chi lo vive.