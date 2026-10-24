Pinones Arce: "Tutte vogliono giocare, sono contento di questa competizione"

Pablo Pinones Arce, allenatore della prima squadra femminile della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali in vista della sfida di domani (ore 18) in Emilia contro il Parma: "Io non temo nessuna squadra ma i cambi che ha fatto il Parma rispetto all'anno scorso gli hanno dato maggiore velocità. Dobbiamo stare attente alle transizioni. Bisogna sempre andare a vedere quale tipo di gioco ci ha portato alle vittorie, abbiamo giocato con molta aggressività quando abbiamo fatto risultato. Abbiamo avuto qualche partita dove siamo state meno aggressive. Credo che si possa avere un po' di intensità in meno ma se hai il pallone. Tutte le giocatrici vogliono fare bene, sia che inizino come titolari che inizino dalla panchina ma non è sempre facile perché tutte vogliono giocare.

Devi dimostrarti pronta quando arriva la chiamata, mi aspetto che tutte siano pronte quando verranno scelte e sono sicuro che lo saranno. E da quel momento dovranno contribuire al rendimento della squadra. Nel calcio ti puoi trovare velocemente negli undici titolari e quando arriva quel momento non devi solo rispondere presente ma anche cercare di competere per avere quel posto con continuità. In un anno e mezzo abbiamo giocato poche volte con la stessa formazione per due partite di fila. A me piace quando c'è competizione, arrivando a un livello come abbiamo qui al Viola Park, abbiamo tutte calciatrici capaci, che hanno qualità e che possono contribuire. Quindi tutte si giocano il posto ogni settimana".