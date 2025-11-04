Fiorentina Femminile, Primavera battuta in Coppa Italia: il resoconto del giovanile

Ecco il resoconto sul settore giovanile della Fiorentina Femminile. Brutte notizie per la Primavera, battuta in Coppa Italia per mano della Juventus mentre qualche sorriso arriva dalle più piccole. Questo il punto dal sito ufficiale della Fiorentina:

"La seconda giornata del gruppo eliminatorio di Coppa Italia Primavera vede la sconfitta della Fiorentina in Piemonte per mano della Juventus, Campionessa d’Italia in carica e detentrici della coccarda tricolore. Il match finisce 5-2 per le padrone di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0, un primo gol con un tiro al volo mentre il secondo ben costruito dalle bianconere. La Viola gioca comunque con personalità e mostra qualità nei diversi reparti, a partire dal portiere viola Agostini che tocca leggermente mandando un tiro ben indirizzato sulla traversa, poi salva il risultato sulla linea. Dall’altra parte è Emma Tomassoni a impattare sul legno con un destro potente da fuori area.

Nella ripresa la viola prova a rimettere le cose a posto, Sarti suggerisce in area dove Baccaro gira di prima e sorprende il portiere per il 2-1 parziale.

La Juventus non ci sta e sale sui pedali, staccando con cinismo la Fiorentina e segnando altri tre gol, uno con la complicità delle difesa viola e un altro a firma di Di Bello. Sul finale va ancora a segno la Fiorentina, con una pregevole marcatura a firma di Myriam Fontana con una semi rovesciata al volo che fissa il punteggio sul 5-2. Juventus in testa al girone, adesso la Viola deve battere di larga misura la Ternana per sperare nella qualificazione alle Final Four come migliore seconda.

COPPA ITALIA PRIMAVERA WOMEN – SECONDA GIORNATA

GIRONE A

Inter-Parma 0-1

Milan-Lazio 11-0

GIRONE B

Juventus-Fiorentina 5-2

Napoli-Ternana 3-1

GIRONE C

Genoa-Como 4-2

Roma-Sassuolo 3-0



CLASSIFICA

GIRONE A

6 Parma

3 Milan

1 Inter, Lazio

GIRONE B6 Juventus3 Napoli, Fiorentina0 TernanaGIRONE C6 Roma3 Sassuolo, Genoa0 Como

I risultati del Settore Giovanile

Le giovanissime viola hanno dato battaglia anche questo weekend sui campi toscani. L’U15 si è distinta con una goleada contro il San Piero a Sieve (Doppietta di Sambou, Eccher, Lodi, Bellinato, Frullini, Gessini le firme sulla vittoria), successi anche per U17 e U10. Pareggio 3-3 per l’U12, sconfitta per l’U14.



U17 Audax Rufina-Fiorentina 0-1

U15 San Piero a Pieve-Fiorentina 1-7

U14 Pontassieve-Fiorentina 4-0

U12 Sales-Fiorentina 3-3

U10 Bagno a Ripoli-Fiorentina 1-3