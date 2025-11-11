Fiorentina Femminile, la Primavera dilaga sulla Ternana e si qualifica alle Final Four
Bella notizia per quanto riguarda la Fiorentina Femminile. La squadra Primavera infatti dilaga sulla Ternana 14-0 e si qualifica così alle Final Four di Coppa Italia Femminile.
