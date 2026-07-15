Ufficiale
Fiorentina Femminile: blindata Emma Snerle, rinnova fino al 2028
Arrivano altre importanti notizie riguardanti la prima squadra della Fiorentina Femminile: Emma Snerle ha rinnovato fino al 2028. Questo il comunicato ufficiale della società gigliata: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Snerle fino al 30 Giugno 2028. In Viola dal 2024, la danese ha giocato più di 35 partite con la maglia della Fiorentina, segnando due reti e difendendo i nostri colori sui campi di tutta Italia e Europa. La calciatrice proseguirà la sua carriera a Firenze fino al 2028. La nostra storia insieme continua!".
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Fiorentina Femminile
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