Fiorentina femminile, Janogy in dolce attesa: l'annuncio al Viola Park

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Un momento di dolcezza al Viola Park con Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina femminile, che ha annunciato alle compagne nel ritiro del Viola Park la lieta notizia. Oltre al video che mostra il momento emozionante, con Janogy che si è commossa, il club viola ha comunicato quanto segue: "ACF Fiorentina è felice di annunciare che la propria calciatrice Madelen Janogy, attaccante della Prima Squadra Femminile, è in dolce attesa. La giocatrice ha annunciato la propria gravidanza questa mattina alla squadra e allo staff e sarà monitorata dallo staff medico nel corso dei prossimi mesi.

Pur senza poter scendere in campo, la svedese proseguirà gli allenamenti al Rocco B.Commisso Viola Park per poi programmare insieme allo staff il suo rientro nel 2027. Congratulazioni Madelen!!!".