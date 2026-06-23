FirenzeViola Calciomercato femminile: le trattative della Fiorentina e le principali della Serie A Women

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Tutte le ultime novità di mercato sul calciomercato della Fiorentina femminile e non solo con la preparazione della nuova stagione che è ormai alle porte

Tra poco meno di una decina di giorni sarà mercato, e come molti sapranno ormai le sessioni di calciomercato maschile e femminile coincidono al cento per cento. Il prossimo due luglio quindi aprirà la parentesi estiva che consentirà alle squadre femminili di ufficializzare cambiamenti e innesti. Intanto sono in corso colloqui, discussioni, accordi, rinnovi che stanno già alimentando non poco il calciomercato femminile. Ovviamente è attiva anche la Fiorentina che, stando a quanto abbiamo captato, non attuerà una rivoluzione ma assisterà ad una serie importanti di cambiamenti. Qualcosa abbiamo già saputo, di altro speriamo di potervi fornire qualcosa quanto prima. Ma intanto vediamo di fare il punto su Firenzeviola a proposito della Fiorentina Femminile e di altri colpi principali del campionato femminile:

Innesto lusitano

Ormai manca solo l’annuncio ma come abbiamo preannunciato su Firenzeviola.it, la Fiorentina è pronta da accogliere in viola il difensore portoghese ventiquattrenne Carolina Correia in arrivo dalla Torrense. Scuola Benfica e nel giro della nazionale lusitana. Secondo quanto intercettato dalla nostra redazione, l’accordo è già stato firmato e Correia è già stata al Viola Park dove ha potuto indossare per la prima volta la casacca gigliata. Al momento la ragazza è in vacanza in Brasile dopo gli impegni col Portogallo Femminile per le qualificazioni mondiali. Si unirà alle nuove compagne a luglio e sosterrà con loro il ritiro in quel di Sansepolcro.

Conferme e addii

La Fiorentina ha blindato la porta rinnovando il contratto a Cecilie Fiskestrand, portiere della Nazionale norvegese, fino al 2029. Di fatto sarà ancora la scandinava la titolare tra i pali gigliati. Dietro di lei ci saranno Giorgia Bettineschi e il prodotto del vivaio Viola Bartalini. Firenzeviola ha anticipato in esclusiva il rinnovo di contratto dell’ex Brescia e Chievo che è stato poi ufficializzato con scadenza al trenta giugno 2027. La Fiorentina ha poi annunciato la firma del primo contratto da professionista per Emma Tomassoni, che ha esordito in prima squadra dopo la lunga trafila nelle giovanili viola. La ragazza rimarrà in viola fino al 2028. Rimane in stallo la situazione legata ad Emma Snerle: il contratto della danese scade il prossimo trenta giugno e, al momento, non vi sono voci di possibili rinnovi. Chi invece sembra destinata a salutare definitivamente Firenze sono Agnese Bonfantini e l’islandese Hlin Eiriksdottir. Firenzeviola ha indagato su entrambe le situazioni e secondo quanto recapitato il futuro delle due ragazze sarà lontano dalle rive dell’Arno. Attenzione poi alle situazioni di Curmark (scadenza 2027) e Hurtig (2028). Le due calciatrici hanno decisamente deluso in maglia viola, specialmente l’ex Juventus e Arsenal vessata da troppo problemi fisici e con un ingaggio bello pesante. La Fiorentina sta cercando un modo per piazzarle in uscita ma con i contratti non in scadenza attuale e con il fatto che le due svedesi non hanno tutto questo mercato, almeno in Italia, il compito rimane piuttosto arduo. Saluterà anche il terzino Martina Toniolo che sarà ceduta. Nei giorni scorsi poi la Fiorentina ha comunicato l’avvenuto riscatto dell’attaccante Tori Dellaperuta da parte del Feyenoord. Qualche timido sondaggio si è registrato in uscita nei confronti di Michela Catena ma sono stati rispediti al mittente. La Fiorentina non è minimamente intenzionata a privarsi della sua numero dieci legata anche da un lungo contratto da poco rinnovato fino al 2028.

Chi si compra?

Prendiamo in prestito il titolo della trasmissione di successo nonché rubrica di mercato di Radiofirenzeviola per cercare di capire quali possono essere gli obiettivi di mercato della Fiorentina Femminile. Secondo alcune indiscrezioni pervenuteci verso fine maggio, oltre a rimpiazzare le eventuali uscire, la società viola dovrebbe concentrare i propri sforzi su una centrocampista e su un attaccante. Ovviamente – e questo lo ha fatto intendere anche il DS quando è apparso in conferenza stampa – la Fiorentina sta valutando tanto il mercato estero (molto probabilmente quello scandinavo) per cercare i profili necessari al rinforzamento della rosa. La situazione legata alle italiane però costringerà la Fiorentina a dover cercare anche qualche innesto nel mercato nostrano, sfidando le opposizioni dei club di Serie A (restii a cedere le italiane per via della questione delle liste che obbligano ad avere un numero adeguato di tesserate e formate in Italia) e i prezzi di un mercato che stanno impazzendo come nel maschile. Vedremo al due settembre prossimo se i dirigenti viola (che tra l’altro sono stati clamorosamente riconfermati in toto) avranno fatto bene il loro operato.

Situazione in Serie A

Tra le società più attive c’è sicuramente l’Inter che oltre ad aver bloccato Brittany Raphino, si sta avvicinando alla chiusura con Federica D’Auria, difensore della Juventus nelle ultime due stagioni in prestito alla Lazio. Con le biancocelesti c’era in ballo il riscatto dell’ex portiere viola Durante che ora però sembra sia saltato a causa di un inserimento improvviso di un altro club. Nerazzurre che sono pronte ad accogliere anche Clarisse Le Bihan in uscita da Formello. Anche per la panchina l’Inter sembra sia pronta da accogliere David Sassarini autore di un’ottima stagione alla guida del Napoli Women. In uscita l’Inter perde però la vena offensiva di Tessa Wullaert che ha deciso di non rimanere a Milano per la prossima stagione. A Vinovo è iniziata l’era Mazzetta dopo l’addio con lo storico Responsabile del femminile Stefano Braghin. In uscita si lavora su Vangsgaard che potrebbe finire in Inghilterra mentre in entrata la Juventus è pronta a chiudere per due innesti giovani e di qualità: Noordman dall’Ajax e Mece dal Lione. A tenere banco c’è poi la questione allenatore con l’ex CT spagnola Montse Tomè che sembrava prossima a raccogliere l’eredità di Canzi salvo poi vedersi superata da un altro connazionale: Lluis Cortes. A breve si saprà chi l’avrà spuntata. Doppio colpo in entrata per la Roma che ha chiuso Oliviero e l’ex Piemonte in arrivo da una Lazio in forte ridimensionamento. Giallorosse che hanno perso anche Haavi (in procinto di accasarsi al Como 1907), Viens (andata al Paris FC) e Dragoni tornata a Barcellona per fine prestito. Su quest’ultima il club lavora ad una possibile ritorno sempre con le stesse modalità. Dicevamo della Lazio: la società di Lotito è destinata a perdere Piemonte, Oliviero, Durante, Karresma, Mancuso, D’Auria, Benoit, Le Bihan e molto probabilmente anche Simonetti. Le uniche conferme dalle parti di Formello sono quelle di Grassadonia alla guida tecnica e dell’ex viola Monnecchi che, al trenta giugno, andrà a scadenza con la Fiorentina stessa per poi firmare a parametro zero con la Lazio. A Parma si è chiusa l’era di Domenico Aurelio ed è iniziata quella di Marco Zwuingauer. Il dirigente ha lasciato Napoli dopo una lunga collaborazione e si è accasato alla corte del patron Krause. Il Milan adesso ha finalmente un organigramma e può cominciare a fare mercato ma la voce più forte si concentra in uscita con Laura Giuliani che andrà a scadenza a fine giugno e sembra intenzionata a non rinnovare con le rossonere. Il Diavolo ha infatti scelto di rinnovare con Estevez e affidare a lei i pali per la prossima stagione. Attenzione poi al Como 1907 che sta lavorando in maniera enorme. Oltre alla norvegese Haavi e al possibile approdo di Bonfantini che lascerà Firenze, il club sta trattando una sequela di profili top che potrebbero veramente fare la differenza per la società lariana.

