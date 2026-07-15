Altro acquisto scandinavo per la Fiorentina femminile: ecco Bergsvand
Altro acquisto annunciato dalla Fiorentina Femminile. La società viola ha infatti comunicato l'approdo della centrale difensiva Bergsvand dal Wolfsburg a titolo definitivo. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Guro Bergsvand. Difensore, nata il 3 Marzo 1994, Guro è cresciuta calcisticamente in Norvegia vestendo le maglie di Lyn, Stabaek, Sandviken e Braan.
Nel 2023 si trasferisce in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton & Hove, per poi volare in Germania nelle fila del Wolfsburg. La norvegese arriva proprio dal club tedesco, una squadra già nota ai tifosi fiorentini per i tanti scontri nel corso degli anni in Champions League. Già nel giro delle Nazionali giovanili, Guro veste la maglia della Nazionale Maggiore Norvegese dal 2021, collezionando più di 40 presenze e 7 gol. La giocatrice ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30 Giugno 2028".
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