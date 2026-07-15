La Fiorentina non molla Ruggeri: il giocatore è tentato dall'idea di un ritorno in Italia

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Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, arriverebbero conferme importanti anche per un altro obiettivo del mercato in entrata della Fiorentina: Matteo Ruggeri, terzino attualmente in forza all’Atletico Madrid. Il giocatore è da tempo nei radar del club viola, che avrebbe individuato in lui un profilo interessante per rinforzare la propria corsia esterna.

L’Atletico Madrid, dal canto suo, ha avuto modo di apprezzarne le qualità e di valorizzarne il percorso, ma il futuro del classe italiano potrebbe nuovamente intrecciarsi con la Serie A. Ruggeri, infatti, sarebbe molto tentato dall’idea di tornare a misurarsi nel campionato italiano, dove ha già maturato esperienza e dove potrebbe ritrovare un ambiente favorevole alla sua crescita.