FirenzeViola Calciomercato Femminile: aspettando gli innesti la Fiorentina registra alcune uscite

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Situazione in casa viola

La notizia più recente sul mercato della squadra femminile della Fiorentina, è senza dubbio quella legata a Martina Toniolo. Come accertato ieri l’altro, la ragazza si è accasata in prestito alla Ternana dopo aver prolungato il contratto in riva all’Arno fino al 2028. Una scelta per consentire all’ex terzino di Lazio e Juventus di riprendere ritmo dopo il lungo infortunio che l’ha tenuta ferma nella scorsa stagione. Nel passato punto sul calciomercato femminile, sempre qui sulle pagine di Firenzeviola, vi avevamo parlato di Eiriksdottir. L’esterno islandese, come avevamo anticipato, ha lasciato Firenze ma allo stesso tempo ha chiuso anche l’esperienza con il Leicester Women – da cui era arrivata in prestito in Italia – per firmare poi in Svezia con il Malmo. Sembra essersi definitivamente chiusa anche l’avventura in maglia di Emma Snerle. Sebbene non ci sia stata comunicazione ufficiale né dalla calciatrice, né dalla società viola, e non si registra la firma della ragazza con altri club, dallo scorso primo luglio la centrocampista danese arrivata dal West Ham non è più sotto contratto con la Fiorentina. Dunque – salvo ripensamenti o firma di rinnovo in un secondo momento – è da considerarsi di fatto conclusa la sua esperienza in viola.

Al netto di queste uscite la Fiorentina Femminile è pronta però ad annunciare qualche innesto. Non si sa di preciso quando ma la data del diciassette luglio potrebbe risultare determinante. Quel giorno infatti la Fiorentina, che si sarà già riunita qualche giorno prima per sostenere le visite mediche al Viola Park, inizierà il proprio ritiro estivo a Sansepolcro. È logico quindi dedurre che la rosa non sarà al completo visto che il mercato è ancora agli albori, ma sicuramente ci sarà modo di conoscere i nuovi innesti nel corso dei dieci giorni di preparazione previsti nel comune in provincia di Arezzo. Intanto, secondo indiscrezioni intercettate da Firenzeviola, la Fiorentina avrebbe chiuso un secondo colpo in entrata ma per il momento non vi sono elementi per determinare ruolo, provenienza o nazionalità. Chi sicuramente non approderà in Toscana ma è stata attenzionata dopo la notizia della sua uscita dalla Juventus è Michela Cambiaghi. Il club ha provato già a trattarla in un primo momento prima che l’attaccante scegliesse di accasarsi in bianconero, ma non se ne fece nulla. I pochi minuti giocati a Torino e il rischio di perdere la Nazionale con il Mondiale alle porte – sperando che le Azzurre ci arrivino – hanno fatto cambiare idea alla ragazza che presto svelerà la sua prossima destinazione. Voci di corridoio non confermate riferiscono inoltre di un possibile ritorno di fiamma per Federica Cafferata che si è svincolata dalla Lazio. L’eventuale ritorno in viola dell’ex Napoli e Genoa potrebbe essere inserito nell’ambito della questione del numero di giocatrici italiane per completare le liste a fronte anche delle uscite di Bonfantini (certificata ormai) e di Toniolo (ufficiale). Si tratta solo di ipotesi al momento ma a stretto giro ci saranno novità anche in questo senso.

Le trattative in A Women e all'estero

Il campionato italiano perde una super calciatrice come Lia Walti. La svizzera, dopo una sola stagione vissuta alla Juventus, ha scelto di tornare in Inghilterra, calcio d’élite, firmando col Brighton. La Lazio, sempre più decimata, ha perso anche Carina Baltrip-Reyes che ha firmato col Marsiglia in Francia e, secondo le indiscrezioni di Firenzeviola, a breve saluterà anche Flaminia Simonetti in procinto di trasferirsi al Como Women. Il Sassuolo attua un colpo di prospettiva ed è pronto a chiudere con l’Inter per Giulia Trevisan, la scorsa stagione in prestito al Como 1907. Anche questa news è un’indiscrezione intercettata dalla nostra redazione. L’Inter guarda ancora all’estero e dopo Raphino punta a Shei Garcia del Real Madrid. Si registra però una battuta d'arresto per Federica D'Auria. La ragazza si è presentata al J Medical per le visite con la Juventus dopo aver lascialo la Lazio. Il Milan saluta il portiere della Nazionale Laura Giuliani, accasatasi allo Stoccarda a parametro zero, ma ha ufficializzato gli innesti di Nerea Navado e Sara Kenutte Fornes. Attenzione anche alla posizione di Angelica Soffia che ha molti estimatori sia in Italia che all’estero. Valzer delle panchine: l’Inter Women ha annunciato l’approdo di David Sassarini che ha lasciato il Napoli Women, il quale però si è consolato con un altro nome di grande rilevanza per la Serie A Women: Alessandro Spugna. A Roma c’è stato l’addio di Luca Rossettini che ha lasciato la panchina giallorossa a Giampiero Piovani che dunque dovrà portare la Roma a confermarsi dopo lo scudetto vinto da Rossettini stesso. In Inghilterra l’Arsenal Women ha riportato a casa l’attaccante Georgia Stanway – prelevata dal Bayern Monaco – ed è pronta a far firmare la calciatrice tedesca Lisa Baum (diciannovenne dal sicuro avvenire in arrivo dal Lipsia) dopo aver ufficializzato l’approdo di Selina Cerci dall’Hoffenheim. Si attende poi la firma di Alexia Putellas col London City Lionesses ma attenzione anche a Salma Paralluelo; l’attaccante ha deciso di lasciare il Barcellona. Anche lei orbita attorno al campionato femminile inglese.