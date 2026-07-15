Dagli inviati

Dal Viola Park: le prime immagini dell'allenamento, presente De Gea, out Jimenez

Dal Viola Park: le prime immagini dell'allenamento, presente De Gea, out Jimenez
Oggi alle 17:35Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte dal nostro inviato- A. Giannattasio

Terzo giorno di ritiro per la Fiorentina: al Viola Park scatta la seduta pomeridiana, quella a porte aperte. Agli ordini del tecnico Fabio Grosso i viola si preparano all'allenamento, presenti e in gruppo sia David De Gea che Moise Kean - il primo aveva avvertito un fastidio alla mano destra nell'allenamento di ieri, il secondo aveva svolto esercizi specifici per il problema alla tibia -; con il resto della squadra anche Mati Moreno, difensore che sembra in uscita dalla Fiorentina. Out invece Alex Jimenez, che aveva saltato anche la seduta di ieri pomeriggio.