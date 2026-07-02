Serie A Femminile, ecco le 12 partecipanti: c'è la Fiorentina e due squadre di Como

Serie A Femminile, ecco le 12 partecipanti: c'è la Fiorentina e due squadre di ComoFirenzeViola.it
Oggi alle 13:42Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Definito l'organico della nuova stagione di serie A femminile, cui parteciperà ovviamente anche la Fiorentina Femminile che ripartirà dal tecnico Pablo Pinones Arce. Per la prima volta la curiosità è la presenza di tutte e due le squadre comasche, con la più recente società riconducibile al Como maschile e l'altra invece già iscritta da anni. Ecco l'elenco delle 12 squadre partecipanti.

Serie A Women Athora 2026-27
Como 1907
Como Women
Fiorentina
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli Women
Parma
Roma
Sassuolo
Ternana Women