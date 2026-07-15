La Fiorentina comunica lo staff della Primavera: ecco chi lavorerà con Andreazzoli

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Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha reso noto lo staff tecnico e dirigenziale della formazione Primavera per la stagione 2026/27. Alla guida della squadra ci sarà Aurelio Andreazzoli, che ricoprirà il ruolo di allenatore, affiancato dal vice Alessio Aliboni. A completare lo staff tecnico ci saranno il collaboratore tecnico Alessandro Viviani, il preparatore atletico Tommaso Tanini, il responsabile dei portieri Alessandro Dall'Omo e il match analyst Lorenzo Sandri.

Per quanto riguarda l'area organizzativa, il team manager sarà Matteo Pacini, mentre Luigi Curradi ricoprirà il ruolo di segretario sportivo. Lo staff medico sarà composto dai dottori Antonio Pinazzi e Pietro Checcucci, con i fisioterapisti Michele Puglisi e Lorenzo Matteuzzi a seguire il recupero degli atleti. Chiudono l'organigramma i magazzinieri Maurizio Paoli e Hamid Tali.